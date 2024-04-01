المفتي: موائد الرحمن بمصر دليل إخلاص شعبها في العبادة (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغنا أن أحسن الناس وأقربهم إليه هم الأحسن أخلاقا، لافتا إلى ضرورة الإخلاص بالعبادة في شهر رمضان، حتى يكون لها أثر كبير في تهذيب النفس.

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الاخلاص فى العبادة يجلب المصالح للمجتمع، وعلينا العمل على مقصد الصوم وغايته، وهو التقوى ومنها الأخلاق».

وأضاف: «الصوم خلق عظيم، يعلم على الصبر الذي هو من أخلاق أولي العزم من الرسل، وكذلك الصدقة والإحسان في هذا الشهر، عليها أجر كبير، والله يضاعف لمن يشاء، لذلك اشتهر المصريون بتوزيع الأطعمة وإقامة موائد الرحمن، وعمل مشروعات خيرية».

تحرص قناة الناس، على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا، 28 برنامجًا متنوعًا بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن، وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة، ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.