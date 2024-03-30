هل يجوز صلاة التهجد بدون نوم.. المفتي السابق يوضح (فيديو)

صلاة التهجد من المعروف عنها أنها الصلاة الشائعة في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، التي يؤديها المسلمون في الليل بعد ساعات من انتهاء صلاة التراويح، لكن هناك سؤال شائع حول هل يجوز صلاة التهجد بدون نوم، وهو ما بات يتردد كثيراً على ألسنة المُصلين، الذين قد يدركهم توقيت صلاة التهجد دون أن يخلدوا إلى النوم.

هل يجوز صلاة التهجد بدون نوم

وحول الجواب عن سؤال هل يجوز صلاة التهجد بدون نوم؟، فقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته على السائل خلال بث مباشر على صفحة الدار على «فيس بوك»، إن كل الصلوات من بعد صلاة العشاء هي قيام ليل، وهذه الصلاة تندرج تحتها عدة سنن منها: «سنة العشاء، التراويح، الوتر، التهجد، وأي صلاة ليلية أخرى هي من القيام»، مُشيراً إلى أن الأصل في القيام أن يؤديها الإنسان بعد لحظات من اليقظة بعد صلاة المغرب لكن الأمر بحسب حالته فإن كان مُتيقظاً طوال الليل فصلاته صحيحة.

ولفت «شلبي»، إلى أن صلاة التهجد أقلها ركعتين إلى ما فوق، مُبيناً أن الصلاة تؤدي في الثلث الأخير من الليل، والأفضل للإنسان أن يؤخر أداء ركعة الوتر إلى ما قبل الفجر.

الفرق بين التهجد وقيام الليل

التهجد يكون بعد النوم ليلًا ولو لفترة، ثم الاستيقاظ للصّلاة فقط دون غيرها من العبادات، أما قيام الليل فيكون بالصّلاة، والذِّكر، والدُّعاء، وقراءة القرآن، وغير ذلك من العبادات في أيّ ساعة من ساعات الليل، وعليه فإنّ التهجُّد نوع من قيام الليل، يكون بالنّوم ثمّ الاستيقاظ لأداء الصّلاة، وقد ورد عن الصحابي الجليل الحجاج بن غزية رضي الله عنه ما يدل على هذا الفرق، حيث قال: «يحسَبُ أحَدُكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبِحَ أنَّه قد تهجَّدَ، إنَّما التهجُّدُ المرءُ يصلِّي الصلاةَ بعد رقدةٍ، ثمّ الصّلاة بعد رقدةٍ، وتلك كانت صلاةَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له».

كيفية صلاة التهجد

صلاة التهجد هي ذاتها صلاة قيام الليل، لكنها تختلف عن صلاة القيام في أنها تكون بعد أن ينام المصلي نومة يسيرة، ثم يقوم للتهجد في منتصف الليل كما هو مُستحب، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من ركعات، ويستحب أن تكون صلاته ركعتين ركعتين؛ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى...» أخرجه البخاري، فهذا الحديث يبين أن الأفضل أن يسلم المصلي بعد كل ركعتين.

دعاء صلاة التهجد من القرآن الكريم

- ربَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

- رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

- وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

- وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

- رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

- رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي