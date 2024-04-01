لحظة وصول الرئيس السيسي والسيدة قرينته إلى العاصمة الأردنية (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، إلى العاصمة الأردنية عمان.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء شقيقه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.