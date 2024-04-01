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دراما المتحدة

لحظة وصول الرئيس السيسي والسيدة قرينته إلى العاصمة الأردنية (فيديو)

كتب:

محمد أبو عمرة
06:39 م | الإثنين 01 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، إلى العاصمة الأردنية عمان.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء شقيقه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

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