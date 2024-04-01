حبيب غلوم: «أنا سي السيد في البيت ومحدش من زوجاتي بيسألني أنت فين»

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أنه لا يحب الكذب وأنه يشعره بالتعب لأنه من الممكن أن يتم كشف الكذب ويعاني، قائلًا: «الكذب مش موجود في قاموسي ومش مضطر أكذب».

وأشار «غلوم»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه الآن داخليًا يعي أن مستقبله واضح وليس هناك أي خوف عليه ولا على مستقبل أولاده، موضحًا أن الكذب يعطل مستقبله ولا يحب أن يتعامل به.

وشدد على أنه يرفض أن يعيش مع أي شخص متسلط، موضحًا أن زوجته هيفاء حسين ترى الأشياء من واقع تكوينها وعمرها وهو مختلف عنها في نظرته للحياة.

وتابع: «محدش من زوجاتي بيسأل سؤال أنت فين.. أنا سي السيد في البيت».