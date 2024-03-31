الإماراتي حبيب غلوم: مصر «بوابة الشهرة» الحقيقية لأي فنان

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أن أي فنان يحتاج للشهرة لابد أن يبدأ التمثيل أو الغناء في مصر، موضحًا أن مصر هي البوابة الحقيقة لأي فنان، وهناك فنانيين كبار في الخليج بدأوا من مصر وكانت القاهرة بوابتهم للشهرة.

معظم الفنانيين بدأوا من مصر

وأشار «غلوم»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن معظم الفنانيين الإماراتيين والسعوديين بدأوا من مصر وشاركوا في مصر، منوهًا بأن معظم الفنانيين مثل صباح لو كانوا في بلدانهم لم يكن ليظهروا بهذا الشكل والمستوى الذين ظهروا به من مصر.

ونوه بأنه تلقى عرضا للمشاركة في عمل بدور صعيدي، لكنه رفض هذا الدور بسبب اللهجة، فهو لن يكن بطبيعته وله وجه نظر في هذا الأمر، موضحًا أن يشارك في أي دور يقدم خطه للدولة، ولابد أن يكون الدور مهم ويحب اللهجة المصرية.

اتربينا على يد أساتذة مصريين

وتابع: «احنا اتربينا على يد أساتذة ومعلمين في الابتدائي والإعدادي مصريين».