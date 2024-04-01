رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي ببداية فترة رئاسية جديدة

هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، نثق خلالها في تحقيق أحلام المصريين والتقدم والازدهار للبلاد.

تهنئة الرئيس السيسي ببداية فترة رئاسية جديدة

وجاء في نص تهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمِصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم بخالصِ التهاني القلبية بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، راجيًا من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ مصرنا الغالية. لقد قدمتَ مثالًا في الإخلاص وحب الوطن والعمل لتحقيق الجمهورية الجديدة. أصلي لأجل سيادتكم وبلادنا العظيمة مصر ومن أجل مستقبل يمتلئ بالبركة والخير على المصريين».