رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي ببداية فترة رئاسية جديدة

كتب:

مريم شريف
07:09 م | الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بداية فترة رئاسية جديدة

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بداية فترة رئاسية جديدة

هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، نثق خلالها في تحقيق أحلام المصريين والتقدم والازدهار للبلاد.

تهنئة الرئيس السيسي ببداية فترة رئاسية جديدة

وجاء في نص تهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمِصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم بخالصِ التهاني القلبية بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، راجيًا من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ مصرنا الغالية. لقد قدمتَ مثالًا في الإخلاص وحب الوطن والعمل لتحقيق الجمهورية الجديدة. أصلي لأجل سيادتكم وبلادنا العظيمة مصر ومن أجل مستقبل يمتلئ بالبركة والخير على المصريين».

اقرأ المزيد:

تكريم رئيس الطائفة الإنجيلية في إفطار مدرسة السلام ببنها

رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الرئيس السيسي على بناء دولة المواطنة

رئيس الطائفة الإنجيلية: نسعى لتطوير منظومة التعليم المتميز والتربية الحديثة لمدارسنا

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بقرب حلول عيد الفطر

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ مفتي الديار بمناسبة قرب حلول عيد الفطر

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بمؤتمر سنودس النيل «تحديات وفرص» بالعجمي

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط

رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي قداسة البابا تواضروس في حادث استشهاد 3 رهبان
بقلم مريم شريف