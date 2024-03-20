رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بمؤتمر سنودس النيل «تحديات وفرص» بالعجمي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الثلاثاء، في مؤتمر «تحديات وفرص» لسنودس النيل الإنجيلي، الذي تستمر فعالياته حتى الخميس 21 مارس، وذلك ببيت السلام بالعجمي.

حضر المؤتمر، الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ناجح فوزي، قائد المؤتمر.

الكنيسة الإنجيلية المشيخية في مصر الأكبر في الشرق الأوسط

وخلال مشاركة الدكتور القس أندريه زكي في جلسة اليوم، أشار في كلمته إلى أهمية مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تساهم في تحقيق الإصلاح واستيعاب الفرص ومواجهة التحديات، وقال: «الكنيسة الإنجيلية المشيخية في مصر هي أكبر كنيسة إنجيلية في الشرق الأوسط وثاني أكبر كنيسة بعد الكنيسة الأرثوذكسية المصرية».

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: «التوبة مبدأ كتابي لا شك فيه، وهو اتجاه قلب وطوق نجاة، ولا تستقيم التوبة إلا بعد إعطاء الحق لأصحابه ورد المسلوب».