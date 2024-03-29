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«الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
07:39 م | الجمعة 29 مارس 2024
مسجد الحسين

مسجد الحسين

تنقل قناة «الحياة» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة.

 

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