«الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 07:39 م | الجمعة 29 مارس 2024 مسجد الحسين تنقل قناة «الحياة» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: علي جمعة لـ«مملكة الدراويش»: «لا يوجد أي مظاهر للشرك في مسجد سيدنا الحسين كما يظن البعض» إمام مسجد الحسين: الله ضمن الرزق لعباده.. فلا تقلقوا (فيديو) إمام مسجد الحسين لـ«كلم ربنا»: قضاء الله كله خير إمام مسجد الحسين: دعيت ربنا ورزقني ببنت بعد تأكيد الأطباء استحالة الأمر إمام وخطيب مسجد الحسين: الله يؤجل استجابة الدعاء حبا في عباده إمام مسجد الحسين لـ«كلم ربنا»: علاقتي بالله كبيرة.. وينصفني دائما مسجد الحسين قناة الحياة بقلم محمد عزالدين