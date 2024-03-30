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بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين

كتب:

منى صلاح
07:43 م | السبت 30 مارس 2024
صلاة التراويح الليلة بمسجد الحسين

صلاة التراويح الليلة بمسجد الحسين

تنقل قناة «الناس» بثا مباشرا لشعائر صلاة التراويح من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة.

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بقلم منى صلاح