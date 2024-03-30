بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين كتب: منى صلاح 07:43 م | السبت 30 مارس 2024 صلاة التراويح الليلة بمسجد الحسين تنقل قناة «الناس» بثا مباشرا لشعائر صلاة التراويح من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بث مباشر.. قناة «الحياة» تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين (بث مباشر) «الحياة» تنقل شعائر صلاة التراويح من داخل مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر موعد صلاة التراويح في المسجد الأقصى غدا.. أداها اليوم 120 ألف مُصلٍ «فيديو» صلاة التراويح مسجد الحسين الإمام الحسين شهر رمضان بقلم منى صلاح