قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين (بث مباشر) كتب: محمد عزالدين 07:54 م | الجمعة 29 مارس 2024 مسجد الحسين تنقل قناة «الناس» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: علي جمعة لـ«مملكة الدراويش»: «لا يوجد أي مظاهر للشرك في مسجد سيدنا الحسين كما يظن البعض» إمام مسجد الحسين: الله ضمن الرزق لعباده.. فلا تقلقوا (فيديو) إمام مسجد الحسين لـ«كلم ربنا»: قضاء الله كله خير إمام مسجد الحسين: دعيت ربنا ورزقني ببنت بعد تأكيد الأطباء استحالة الأمر إمام وخطيب مسجد الحسين: الله يؤجل استجابة الدعاء حبا في عباده إمام مسجد الحسين لـ«كلم ربنا»: علاقتي بالله كبيرة.. وينصفني دائما الحسين التراويح بقلم محمد عزالدين