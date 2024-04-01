حبيب غلوم: كريم عبد العزيز من أهم الممثلين.. وأتمنى العمل معه

قال الفنان الإماراتي حبيب غلوم، إنه بحكم علاقته بالفنانين ووقت دراسته في القاهرة في بداية التسعينيات، كان أغلب الشباب والنجوم في مصر يدرسون أيضًا في معهد التمثيل وزملاء له، موضحًا أنه في فترة تحضير الماجستير في المعهد كان يلتقي أحمد السقا وأحمد حلمي ورامز جلال وياسر جلال.

غلوم: أنا على تواصل مستمر مع الفنانين في مصر

وأشار «غلوم»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن الظروف كانت سببًا في أن يلتقي ببعض الفنانين، بينهم ياسر جلال ومحمد رياض والكاتب أيمن سلامة، وهم زملاءه وأصدقاءه وعلى تواصل مستمر معهم، كما أنه يتواصل دائمًا مع الفنان كريم عبدالعزيز.

غلوم: كريم عبدالعزيز من أهم الممثلين في مصر

وشدد على أنه يعتبر أن كريم عبدالعزيز الفنان الأهم، ويحب أن يشاركه في التمثيل، بحكم التواصل الدائم على السوشيال ميديا معه، موضحًا أنه فنان على المستوى الإنساني رائع جدًا، منوهًا أنه يتابع آراء الأخرين فيه كإنسان، «كريم من أهم الممثلين اللي موجودين دلوقتي وأتمنى أمثل معه».