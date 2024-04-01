حبيب غلوم: أعمال عادل إمام تُدرَّس.. ويجب إطلاق اسمه على شارع أو ميدان

أكد الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، أن الشعوب العربية أحبت الفن من تمثيل وأعمال الفنان عادل إمام، موضحًا أن فيلم «إحنا بتوع الأتوبيس» يُدرَّس ويبقى عادل إمام هو الزعيم ويستحق كل التكريمات والجوائز.

أطالب بتسمية شارع أو ميدان باسم عادل إمام

وشدد «غلوم»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أنه في كل دول العالم عندما يكون هناك شخص مثل عادل إمام، يجب تسمية شيء أو شارع أو ميدان باسمه، موضحًا أنه أعطى للفن بهذا الحب وجعل كل الوطن العربي يحب الفن من خلاله ويستحق كل التكريمات والجوائز.

وأوضح أنه يوجه نداء للسلطة الإماراتية بتسمية شارع باسم عادل إمام وهو شيء يسعد أي فنان ومواطن إماراتي، موضحًا أنه ليس هناك شخص على مستوى العالم لا يحب الفنان عادل إمام وهو مدرسة كبيرة.