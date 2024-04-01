حبيب غلوم: «مررت بأزمة قلبية لتعرضي للنصب»

أكد الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، أنه يحب أن يعيش عمرا طويلا من أجل تربية أولاده سلطان وجواهر، موضحًا أن علاقته جيدة بهما ومرتبطا كثيرًا بهما، قائلًا: «أنا زعلان عشان العاملة والمربية لهم هتمشي وفي تفكير كبير من دلوقتي».

تفاصيل تعرض حبيب غلوم لوعكة صحية

وشدد «غلوم»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أنه لا يدخن وشخصية رياضية ومعتدل في الأكل ويتناول وجبات معينة لكي يحافظ على صحته، ورغم ذلك مر بوعكة صحية بعد وفاة والدته التي كانت أزمة كبيرة له ومروره أيضًا بأحد المواقف.

ونوه بأنه عانى من أزمة قلبية وهو ما كسره، وكانت بسبب تعرضه للنصب بعد شراء منزل له في مدينة أبوظبي.