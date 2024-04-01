برلمانية: الشعب ينتظر استكمال جني ثمار 10 سنوات من الإنجازات

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مصر تشهد عُرسًا ديمقراطيًا جديدًا، بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة، ليستكمل ما بدأه من إنجازات ومشروعات قومية ضخمة ويجني ثمارها، تلك الولاية التي تؤسس لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مفهوم الديمقراطية والبناء والتنمية والتقدم والازدهار.

الشعب المصري سطر ملحمة ديمقراطية

وأكدت «الهريدي» في بيان، اليوم الاثنين، أن الشعب المصري سطر ملحمة ديمقراطية شهد لها العالم، وقطعت ألسنة المشككين في وعي المواطن وحرصه على أداء واجبه وممارسة حقوقه الدستورية، باصطفافة أمام اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024 والتصويت لصالح المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن هذا الوعي الكبير يُعد من ثمار الحوار الوطني الذي دعا له سيادته، وقدّم روشتة علاج للكثير من القضايا والملفات الشائكة التي تهم المواطنين.

البنية التحتية الأساسية

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الإدارة الحكيمة للرئيس السيسي للبلاد حققت طفرة كبيرة من الإنجازات على مدار 10 سنوات في جميع القطاعات، والتي بدأت بالقضاء على الإرهاب من جذوره، ووضع البنية التحتية الأساسية التي تخدم كافة المشروعات، سواء كانت في الطرق ووسائل النقل أو حتى البنية التشريعية الداعمة لمزيد من الاستثمارات في مجالات مختلفة، كإقامة المشروعات أو البناء أو الصناعة وكذلك الزراعة والسياحة، وإطلاق المبادرات الرئاسية التي أعادت الاعتبار للريف المصري وإحياء المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية وعملت على بناء الإنسان المصري، و مواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأشارت الهريدي إلى أن هناك العديد من الملفات الأخرى التي مازالت تنتظر المزيد من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، على رأسها تعزيز القطاعات الإنتاجية وإحلال الصادرات محل الواردات، واستكمال المشروعات التي لم تُستكمل بعد، وتعزيز الأمن القومي المحاط بالتحديات من كل الجوانب.