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دراما المتحدة

فتح التقديم للمدارس اليابانية لرياض الأطفال 2024/2025 منتصف إبريل

كتب:

أميرة فكري
08:51 م | الإثنين 01 أبريل 2024
استعدادات فتح باب التقديم

استعدادات فتح باب التقديم

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024/2025 سيفتح خلال منتصف شهر إبريل.

التقديم إلكترونيا 

وأكدت المدارس اليابانية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن التقديم سيكون الكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

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