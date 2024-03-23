رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

محافظة القاهرة تعلن نتيجة رياض الأطفال «المرحلة الخامسة».. إليك الرابط

كتب:

وائل فايز
10:08 ص | السبت 23 مارس 2024
القاهرة تعلن نتيجة رياض الأطفال

القاهرة تعلن نتيجة رياض الأطفال

أعلنت محافظة القاهرة عن ظهور نتيجة المرحلة الخامسة لرياض الأطفال بالقاهرة للعام الدراسي 2023-2024، موضحة أنه على أولياء الأمور الدخول على الموقع الرسمي للمحافظة للحصول على النتيجة هـنـا.

نتيجة المرحلة الخامسة لرياض الأطفال

وأكدت المحافظة، أنه على ولي الأمر إدخال الرقم القومي للحصول على نتيجة رياض الأطفال، حيث تقدم محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التعليم، عددا من الخدمات الإلكترونية على موقع المحافظة للتسهيل على الطالب وولي الأمر.

خدمات إلكترونية على الموقع الرسمي للمحافظة

وأوضحت أنه من تلك الخدمات الإلكترونية التي تقدمها نتائج سنوات النقل واستخراج بيان النجاح، والتقديم لرياض الأطفال وأيضا التحويلات المدرسية.

اقرأ المزيد:

محافظة القاهرة تدرس المسار البديل لطريق صلاح سالم تمهيدا لبدء التطوير

محافظة القاهرة: 755 مسجدا لأداء صلاة التهجد في رمضان

محافظة القاهرة توجه بتبسيط إجراءات ترخيص المحلات والأنشطة التجارية

محافظة القاهرة تستعد لعيد الفطر بأكثر من 500 حديقة و72 مركز شباب

محافظة القاهرة: المرور على جميع الأنشطة التجارية لتطبيق قانون المحال العامة
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.