محافظة القاهرة تعلن نتيجة رياض الأطفال «المرحلة الخامسة».. إليك الرابط

أعلنت محافظة القاهرة عن ظهور نتيجة المرحلة الخامسة لرياض الأطفال بالقاهرة للعام الدراسي 2023-2024، موضحة أنه على أولياء الأمور الدخول على الموقع الرسمي للمحافظة للحصول على النتيجة هـنـا.

نتيجة المرحلة الخامسة لرياض الأطفال

وأكدت المحافظة، أنه على ولي الأمر إدخال الرقم القومي للحصول على نتيجة رياض الأطفال، حيث تقدم محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التعليم، عددا من الخدمات الإلكترونية على موقع المحافظة للتسهيل على الطالب وولي الأمر.

خدمات إلكترونية على الموقع الرسمي للمحافظة

وأوضحت أنه من تلك الخدمات الإلكترونية التي تقدمها نتائج سنوات النقل واستخراج بيان النجاح، والتقديم لرياض الأطفال وأيضا التحويلات المدرسية.