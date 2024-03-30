مسابقة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم.. اعرف الشروط

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشروط المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، باستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني شهر يونيو المقبل.

مسابقة التربية والتعليم المقرر طرحها قريبا تختص بشغل أكثر من 18 ألف وظيفة معلم مساعد مادة، ووفق تقرير للجهاز المركزي، فمن المقرر أن تتضمن التخصصات الدراسية التي تعاني وزارة التربية والتعليم من عجز شديد بها، على أن يتم استيفاء باقي الاحتياجات في المسابقات التالية.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 وهي كالآتي:

- ألا يزيد عُمر المتقدم على 40 عامًا

- ألا يقل التقدير العام عن «مقبول»

- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة

- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي

- أن يجتاز المتقدم أيضا تحليل المخدرات

- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها، وفقا لبطاقة الرقم القومي

- إيداع مبلغ 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

- أن يكون إيصال الدفع وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

ترصد «الوطن» أيضا المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، وهي كالآتي:

- صورة شخصية للمتقدم.

- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

نصائح مهمة بشأن المسابقة

وفي سياق متصل، علقت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، على مسابقة التربية والتعليم، مؤكدة أنها تأتي استكمالاً لما تم تعيينهم في الفترة السابقة لسد العجز في المدارس، موضحة أن المسابقة تتم بمنتهى الشفافية والنزاهة وتختار الكفاءات وأهل التخصص: «هنكون قدام جيل جديد من المعلمين الشباب والتربويين عندهم رؤية واضحة».

وقالت إيلارية لـ«الوطن»، إنه يتم اختيار المعلمين في المسابقة بشكل دقيق، إذ يمر المعلم باختبارات تربوية وأكاديمية، مشددة على من لم يحالفهم الحظ في المسابقات السابقة التقديم في المسابقة الجديدة وكذلك حديثي التخرج: «محتاجين ضخ دماء جديدة في المنظومة».

وشددت الخبيرة التربوية، على المتقدمين بضرورة الحصول على البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعات المصرية في المجالات التربوية والحصول على دبلومة إعداد معلم، لافتة إلى أن المسابقة خطوة مهمة لسد العجز في المدارس.