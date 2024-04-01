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دراما المتحدة

الأزمة تطال الرواتب.. جنوب السودان يئن بسبب الصراع المسلح في الشمال

كتب:

محمد عزالدين
10:00 م | الإثنين 01 أبريل 2024
جنوب السودان

جنوب السودان

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «الأزمة تطال الرواتب.. جنوب السودان يئن بسبب الصراع المسلح في الشمال».

الأزمة في جنوب السودان

وأشار التقرير إلى الأزمة في جنوب السودان، التي تطارد البلاد بسبب انخفاض الإيرادات، نتيجة توقف تدفقات النفط الوافدة من عدة حقول رئيسة، والمارة عبر خط الأنابيب المعطل الواقع على الحدود الشمالية، باتجاه السودان الذي مزقته الحرب.

وأوضح التقرير أن الوضع يتفاقم بسبب الأزمة في السودان، لأن إيرادات جنوب السودان تعتمد بنسبة 90% أو أكثر على النفط، الذي لم يعد يتدفق من بعض الحقول المهمة.

الاضطرابات الأمنية المتفاقمة في البحر الأحمر

وبين التقرير أن جنوب السودان تعرضت للضغوط لبيع النفط، بسبب الاضطرابات الأمنية المتفاقمة في البحر الأحمر، والتي تسبب بها هجوم مسلحي الحوثيين.

واختتم بالإشارة إلى أن جنوب السودان غير قادرة تماما على دفع أجور معظم موظفيها الحكوميين، الذين لم يتلقَ الكثير منهم أجورهم منذ 6 أشهر، فتعطل خطوط النفط نتيجة الصراع المسلح في السودان أوقف تجارة النفط.

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