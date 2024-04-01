بعد ذكرها في مسلسل مليحة.. معلومات لا تعرفها عن انتفاضة الحجارة

استعرضت الحلقة 7 من مسلسل مليحة، المعروض خلال دراما رمضان على قنوات المتحدة، أحداث الانتفاضة الأولى المعروفة بـ«انتفاضة الحجارة»، التي فجرها الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، المندلعة في الفترة من 1987 إلى 1994، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

انطلاق الانتفاضة من مخيم جباليا

وانطلقت الانتفاضة الأولى، التي جاءت ضمن أحداث مسلسل مليحة من جباليا، عقب استشهاد 4 عمال دهسا على حاجز بيت حانون «إيريز» عام 1987، وفي صباح اليوم التالي، عم الغضب المخيم، وانطلقت المظاهرات التي تحولت إلى مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، ويقع أول شهيد في الانتفاضة الأولى، الشاب حاتم السيسي، لتنطلق الانتفاضة من مخيم جباليا، إلى مخيم بلاطة، ونابلس، وفي ديسمبر 1987 اشتعلت أكثر، واستشهد العشرات وأصيب آلاف الجرحى، واستمرت الانتفاضة 7 سنوات.

أرقام مهمة حول الانتفاضة الأولى

- 1550 شهيدا فلسطينيا خلال الانتفاضة الأولى، وفقا لمعطيات مؤسسة رعاية أسر الشهداء والأسرى.

- من 100 إلى 200 ألف فلسطيني معتقل، وفقا لمعطيات مؤسسة الجريح الفلسطيني.

70 ألف جريح، 40% منهم من إعاقات دائمة، و65% يعانون من شلل دماغي أو نصفي أو علوي أو شلل في أحد الأطراف.

40 فلسطينيا استشهدوا خلال الانتفاضة داخل السجون، وفقا لمؤسسة التضامن الدولي.