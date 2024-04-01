ملخص الحلقة السابعة مسلسل مليحة.. اتفاقية السلام ونضال الفلسطينيين

شهد ملخص الحلقة السابعة من مسلسل مليحة أحداثا مهمة استمرارا لسرد الرواية التاريخية التي يحكيها الجد سامي مغاوري لحفيده، والذي استكمل حديثه بأن الفلسطينيين بدأ يكون لهم صوت مسموع من خلال منظمة التحرير، مشيرا إلى أنها كانت تعمل من الخارج وبالتحديد من لبنان الذي كان يوجد به أكتر من 3 آلاف لاجئ فلسطيني آن ذاك.

ملخص الحلقة السابعة مسلسل مليحة.. اتفاقية السلام

وأضاف الجد خلال ملخص الحلقة السابعة مسلسل مليحة، أن إسرائيل قررت اغتيال قادة منظمة التحرير ولم يفرقوا بين المقاومة ولا المثقفين مثل غسان كنفاني الذي اغتيل سنة 1972، لافتا إلى أن العنف والإهانة ظلت مستمرة، وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي كارتر تسعى لعقد سلام ين إسرائيل والعرب، إلا أن أمريكا تخلت عن هذه المفاوضات بضغط من الصهاينة وظلت المفاوضات فقط بين مصر وإسرائيل وانتهت بتوقع اتفاقية السلام سنة 1979.

منظمة التحرير تناضل من بيروت

وتابع الجد خلال مسلسل مليحة، أن منظمة التحرير ظلت تناضل من بيروت، واليهود يخططوا للتخلص منها، فقدم شارون خطة في أمريكا للقضاء على منظمة التحرير وبعدها حاولت مجموعة أبونضال الفلسطينية اغتيال سفير إسرائيلي في لندن، وعلى أثر ذلك دخلت إسرائيل لبنان في يونيو 1980 ودمرت وأحرقت المباني والبيوت والمزارع، وقتلت وأصابت أكثر من 50 ألف فلسطيني ولبناني.

وأشار إلى أن هذا كان أخطر هجوم يشنه جيش على عاصمة عربية من أيام الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى أنه وقتها حدثت مذبحة صابرة وشاتيلا، والغريب أنهم لم يصيبوا أي مركز من قادة منظمة التحرير وما قتلوا سوى المدنيين الأبرياء، حيث أجبرت إسرائيل على التفاوض مع الفلسطينيين والحل بالسياسة وليس بالدم.