كاتب أفان تتر مسلسل مليحة يحكي كواليس تلخيص تاريخ أصحاب الأرض في دقائق

كلمات بسيطة تشرح معاني عميقة وتسرد تاريخ «أصحاب الأرض» وتستعرض القضية الفلسطينية منذ يومها الأول، في دقائق معدودة قبل كل حلقة من حلقات مسلسل مليحة، المعروض خلال موسم رمضان الحالي 2024 على قنوات المتحدة، دقائق علقت بأذهان المشاهدين الذين بدأوا استكشاف تاريخ القضية من جديد بوقائع موثقة وفظائع لن تنساها الأجيال.

أحمد عطا الله الكاتب والروائي كاتب الأفان تتر الذي يسبق حلقات مسلسل مليحة يقول إن الأمر لم يكن سهلا بأن تختصر تاريخ شعبا كاملا في 30 دقيقة شعب عانى من آلام الحرب والتهجير والطرد والاحتلال، ولكنه في كل مرة يكشف بقلمه جرائم الاحتلال يشعر بالفخر، بل كان عند تقديم كل حلقة يقول في قلبه «ليتقبل الله»، فهو ليس عملا عاديا، إنما دعم صادق للقضية.

عطا الله: بعد تقديم كل حلقة كنت أقول في قلبي «ليتقبل الله»

ويحكي «عطا الله»، في حديثه لـ«الوطن»، أن الأمر بدأ بمكالمة من المخرج عمرو عرفة، الذي أخبره بأنه سيكتب «حكاية» القضية الفلسطينية تاريخيا، وبدأ الاتفاق على أن تكون الحكاية على لسان جد لحفيده والجد هو الشيخ منذر الهرش من قبائل سيناء، وبالتالي الأسلوب البسيط والسرد العميق فرض نفسه على الحوار الموجه في التتر لطفل لكنه في الواقع يكشف تفاصيل القضية الفلسطينية للعالم.

«كان تحدى أن ألخص القضية الفلسطينية منذ البداية وحتى عام 2012 في 30 دقيقة»، يقول عطا الله، خصوصا وأنه استعان بمراجع موثوقة مثل كتاب «حرب المائة عام على فلسطين»، لرشيد الخالدي والجوانب الإنسانية من روايات الروائي غسان كنفاني والروايات الفلسطينية التى رصدت معاناة النزوح، من أجل سرد تفاصيل القضية في قالب حكي وبدون أن يجور على التاريخ وحقائقه.

عطا الله: حاول التماس مع أحداث المسلسل الدرامية خلال سرده التاريخي

وتابع: رغم اطلاعي على تفاصيل القضية، لكن كانت المرة الأولى لي التي أقرأ فيها بهذا التعمق، وأرى بعيني تطور الأحداث بهذا الشكل المزعج عام بعد عام، وخلال البحث كان عندي شغف شخصي باستكشاف التفاصيل وبالتالي عكفت على تلخيصه وتقديمه للناس.

على الرغم من أن الأفان تتر والمسلسل على خطين متوازيين فالأفان تتر يسرد تاريخ أمة، والمسلسل يحكي عن واقعها ولكن عطا الله لم يترك الأمور منفصلة بل قرأ أوراق مسلسل مليحة قبل أن يشرع في الكاتبة، وحاول أن يجعل الترتيب التاريخي وفقا للحاضر فيتحدث عن الحروب في حلقة تشهد أحداث حروب، ويتحدث عن التهجير في حلقة تشهد أحداث النزوح وغيرها من الراوابط التي حاول خلقها لتتناغم مع حلقات المسلسل.