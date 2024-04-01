الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024.. اعرف التفاصيل

يزخر رصيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024، بالعديد من الأعياد والمناسبات الوطنية التي يترقبها المصريون للاحتفال بها كل عام، وتكون أيام عطلة رسمية في كل المصالح الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات، ويترقبها المواطنون للاستمتاع بقضاء العطلة من العمل أو الدراسة.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 لطلاب المدارس والجامعات والعاملين في القطاعي الحكومي والخاص، وفقا للأجندة الرسمية، وبلغت أيام العطلات الرسمية المتبقية في العام الجاري 15 يومًا خلاف أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، وجاءت كالتالي:

عيد الفطر المبارك

- الأربعاء 10 أبريل وحتى الجمعة 12 أبريل عيد الفطر المبارك

- الخميس 25 إبريل يوافق عيد تحرير سيناء

- الأربعاء 1 مايو يوافق عيد العمال.

- الإثنين 6 مايو يوافق شم النسيم.

- الأحد 16 يونيو يوافق وقفة عيد الأضحى.

عيد الأضحى المبارك

- الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو يوافق عيد الأضحى المبارك.

- الأحد 30 يونيو يوافق ثورة 30 يونيو.

- الاثنين 8 يوليو يوافق رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 23 يوليو يوافق ثورة 23 يوليو.

- الاثنين 16 سبتمبر يوافق المولد النبوي الشريف.

- الأحد 6 أكتوبر يوافق ذكرى حرب أكتوبر.