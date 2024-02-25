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الإجازات الرسمية خلال شهر مارس 2024.. كم عطلة في رمضان؟

كتب:

إلهام الكردوسي
11:30 ص | الأحد 25 فبراير 2024
الإجازات الرسمية في مارس 2024 - صورة تعبيرية

الإجازات الرسمية في مارس 2024 - صورة تعبيرية

يُصادف شهر رمضان المبارك المقبل، نفس وقت شهر مارس، مما يجعل الكثيرين يتساءلون عن مواعيد الإجازات الرسمية خلال هذا الشهر الفضيل، إذ يشهد عطلة رسمية واحدة في شهر مارس 2024، وتكون يوم الثلاثاء 19 مارس، الموافق 9 رمضان 1445 هـ.

عطلة واحدة في مارس 2024

وتكون الإجازة الرسمية  بخلاف الراحات الأسبوعية لجميع موظفي الدولة، وهي أيام الجمعة والسبت 1 و2 مارس، والجمعة والسبت 8 و9 مارس، والجمعة والسبت 15 و16 مارس، والجمعة والسبت 22 و23 مارس، و29 و30 مارس 2024.

موعد شهر رمضان

وبعيدًا عن الإجازات الرسمية، فطبقًا للحسابات الفلكية سيكون شهر رمضان هذا العام 11 مارس 2024،، وسيكون عيد الفطر المبارك، الأربعاء غرة شوال الموافق يوم 10 أبريل 2024. 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي