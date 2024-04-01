10 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك 2024.. معهد الفلك يوضح

حدد مركز الفلك الدولي، 10 دول سوف تعلن يوم الخميس 11 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، وفقًا للحسابات الفلكية، وهي الدول التي بدأ فيها شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، وسيكون يوم الأربعاء 10 أبريل بها هو المتمم لشهر رمضان المبارك، موضحًا أنَّ الرأي النهائي لموعد عيد الفطر للدول العربية والإسلامية يكون لدار الإفتاء المصرية.

الخميس أول أيام عيد الفطر 2024 في هذه الدول

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسماء 10 دول سوف تعلن الخميس 11 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، وفقا للحسابات الفلكية، وهي الدول التي بدأت الصيام يوم الثلاثاء 12 مارس، وهي:

1- إندونيسيا.

2- ماليزيا.

3- الهند.

4- بنغلادش.

5- باكستان.

6- إيران.

7- عُمان.

8- الأردن.

9- ليبيا.

10- المغرب.

موعد عيد الفطر المبارك فلكياً

ومن المقرر أنَّ يكون عيد الفطر المبارك فلكياً، بحسب الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل، في العديد من الدول العربية التي توافقت سويا في موعد أول أيام شهر رمضان، موضحاً أن تحديد موعد العيد جاء وفق الحسابات الفلكية، أما الرأي النهائي سيكون للرؤية الشرعية والجهات المختصة.

وعن موعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال، أكّد الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنَّه سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 8 أبريل، بالتنسيق بين المعهد ودار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة المصرية.