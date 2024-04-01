رضا عبد السلام: إذاعة القرآن الكريم هي الأولى من نوعها

أكد رضا عبد السلام، رئيس شبكة القرآن الكريم، أن الإذاعة تقدم القرآن الكريم والبرامج الدينية منذ 60 عامًا.

أوضح «عبد السلام»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين، أنّ الإذاعة تقدم القرآن الكريم بشكل متواصل وبدون انقطاع، مشددًا على أن هذه الإذاعة هي الأولى على مستوى العالم، والتي حملت شعار القرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم تمتلك الكثير من المقومات

وأشار إلى أن هناك العديد من المقومات التي تمتلكها إذاعة القرآن الكريم، وهي غير موجود في أي مكان آخر، بما في ذلك 165 قارئًا مصريًا من الأعلام، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مجموعة من العلماء.

تشكيل العقل المصري الإسلامي

وشدد على أن إذاعة القرآن الكريم تمتلك تراث غير موجود في العالم بأكمله، ولديها كلمات للعلماء على مدار تاريخها كما لديها فن الابتهالات، مؤكدًا تشكيل العقل المصري الإسلامي عن طريق إذاعة القرآن الكريم.