الإذاعي رضا عبدالسلام: قدمنا 500 تلاوة لم تُذَع من قبل لقراء الرعيل الأول (حوار)

قال الإذاعى رضا عبدالسلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن هناك باقة من البرامج الإذاعية المتنوعة تقدَّم للمستمعين بعد اختيارها بعناية لتلبى احتياجات الأسرة المصرية، وتتنوع بين البرامج الصحية والدينية والاجتماعية والنفسية، على يد مجموعة من الخبراء والمتخصصين كل فى مجاله.. وإلى نص الحوار.

ما الجديد فى إذاعة القرآن الكريم هذا العام؟

- شهد العام الحالى إذاعة مجموعة من التلاوات التى لم تُذَع من قبل لكبار القراء، منهم الشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ مصطفى إسماعيل، وحصلنا على بعض التلاوات من أسرة كل قارئ وقمنا بإذاعتها، وهناك برنامج أذيع مؤخراً للدكتور حسام موافى بعنوان «دقيقة طبية» يذاع صباحاً ومساء، ويتحدث خلاله عن آيات الله فى خلقه، ويقدم نصائح طبية للمستمعين، إضافة لبرامج أسرية تناقش كل أمور الأسر والنشء وتفسر القرآن والسنة النبوية والسيرة.

حدِّثنا عن دور إذاعة القرآن الكريم فى مكافحة التطرف؟

- نخصص جزءاً كبيراً من وقت البث لتقديم المحتوى الذى يسهم بدوره فى مكافحة التطرف ومواجهته بالفكر والعقل، وكل يوم اثنين وأربعاء لدينا فترة مفتوحة نخصصها لتفنيد الفكر المتطرف عن طريق كبار العلماء على المستوى الدينى والاجتماعى والنفسى، ومنهم الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى، والدكتور صلاح الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبدالفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم، ونخبة كبيرة من الضيوف والمتحدثين الذين يفندون كل ما يقوله دعاة التطرف، ويدفعون عن الإسلام كل الشبهات التى تحاول تشويه صورته.

ما أبرز الإنجازات التى تحققت منذ أن توليت منصبك؟

- أنجزنا جزءاً كبيراً من العمل فى التلاوات، ومنذ توليت مسئولية الإذاعة واهتمامى الأول بالتلاوة وتقديم كل ما هو جديد بشأنها، وقدمت ما يقرب من 500 تلاوة لم تُذَع من قبل لقراء الرعيل الأول، بالإضافة إلى أنه أصبح لا يتحدث فى أى من برامجنا إلا المتخصصون فيما يتعلق بالدين أو الأسرة، وقدّمنا مجموعة من الطلائع الحافظين للقرآن الكريم، وخصصنا مساحة غير مسبوقة للعلوم الإسلامية المختلفة كعلوم السنة والتفسير وعلوم اللغة. وكذلك وجَّهنا اهتماماً للإذاعات الخارجية التى تؤكد دور مصر الحضارى، سواء من خلال المحاضرات أو الأمسيات، إضافة إلى الجانب التراثى، فلدينا مجموعة علماء كبار يقدمون برامجهم يومياً مثل الشيخ عبدالحليم محمود والشيخ جاد الحق والشيخ شلتوت والشيخ محمد متولى الشعراوى، ودائماً نؤكد على رسالة إذاعة القرآن الكريم بأنها رسالة متنوعة وشاملة فى جميع مناحى الفكر الإسلامى والإنسانى.

كيف ترى موقف الدولة فى دعم أصحاب المواهب الإذاعية؟

- الدولة المصرية لا تتوانى فى دعم أصحاب المواهب الإذاعية، وظهر ذلك جلياً فى تولى الموهوبين القيادة فى الكثير من الإذاعات والمناصب الإدارية المهمة فى العمل الإذاعى بمختلف أنواعه، و«الجمهورية الجديدة» التى نحن بصددها تولى أصحاب الموهبة اهتماماً ملحوظاً فى مختلف المجالات، وكل من يجتهد ويقدم ما لديه سيجد -بلا شك- ثمرة مجهوده، فنحن فى دولة تقدِّر المجتهد وتُجله وتفتح الطريق أمام الموهوبين.

كيف ترى دعم الدولة المصرية لقطاع الإذاعة؟

- الدولة تؤمن بأهمية الإعلام بمختلف أنواعه، وعلى الرغم من التطور المشهود وانتقال الأضواء إلى وسائل التواصل الاجتماعى، فإن الإذاعة لا تزال تحتفظ ببريقها الجذاب وجمهورها، والدولة تدعم المؤسسات الإذاعية، وخاصة إذاعة القرآن الكريم التى تُعتبر جزءاً من التراث المصرى.

التغلب على التحديات

ليس هناك عمل يخلو من التحديات، ولكن بالإرادة والعزيمة تمكنا من التغلب على بعض الأمور الإدارية التى واجهتنا فى بادئ الأمر بدعم كبير من قيادة الإذاعة، وتجاوزنا ذلك بالتركيز على المحتوى الذى يبث للمستمع على مدار اليوم، وهو شغلنا الشاغل بلا شك، فلدينا مهمة أساسية، وهى تقديم كل ما يهم المستمع ويلبى احتياجاته ويجيب عن استفساراته.