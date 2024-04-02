«راضي» يكشف كواليس منح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام لعام 2024 (فيديو)

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، تفاصيل إعلان برلمان البحر المتوسط؛ منح الرئيس عبدالفتاح السيسي لجائزة بطل السلام لعام 2024.

وأوضح راضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن سكرتير عام برلمان البحر المتوسط، تواصل معه هاتفيًا اليوم وفاجأه بقرار منح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام لعام 2024.

وتابع السفير بسام راضي: سكرتير برلمان البحر المتوسط شرح لي أسباب منح الرئيس السيسي لجائزة بطل السلام لعام 2024، وقال لي إن 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة كانت عن طريق مصر ومعبر رفح، والنسبة المتبقية كانت عن طريق الجو وطرق أخرى.

وأكمل راضي: سكرتير برلمان البحر المتوسط أكد لي أيضًا مدى الجهود السياسية الكبيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدول المجاورة والدول الكبرى لوقف إطلاق النار في غزة، والتفاوض حول حل الدولتين، وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وأردف راضي: قيادة مصر هي العامل الذى يجعل منطقة الشرق الأوسط متماسكة ومتوازنة، ويتضح ذلك من خلال إصرارها على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة ومد يد العون والتعاون لجميع الدول في المنطقة.

وعن فترة عمله في رئاسة الجمهورية، قال بسام راضي: «إن كم العمل في رئاسة الجمهورية لا أحد يتخيله، فالرئيس السيسي لا يتوقف عن العمل ومتابعة جميع المشروعات القائمة، وكان شرف كبير لي وتعلمت منه الكثير والتفاني في العمل، وبكل سعادة نقدم هذا العمل إلى مصر، فالرئيس السيسي هو شخصية ملهمة وكلها طاقة إيجابية وإنسانية».