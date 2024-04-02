كيف حققت مصر طفرة تاريخية في ملف حقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس السيسي؟

حققت مصر طفرة في ملف حقوق الإنسان، وشهد الملف اهتمامًا في مختلف جوانبه، شملت الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دمج الفئات المهمشة، وتعزيز حقوقها منذ توليه الحكم.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وتعليقًا على ذلك، قال المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القانون الدولي، يرتب مسؤولية حماية وتنمية حقوق الإنسان، على كاهل الدولة القوية القادرة.

وأشاد «شلبي» بما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من استحقاقات، بعدما انتصرت البلاد في حربها على الإرهاب، ومحاولات العزل الدولي لبلد شامخ مثل مصر، مؤكدًا أن كامل استحقاقات الاستراتيجية قيد التنفيذ خلال الـ18 شهرًا المقبلة.

نضال الرئيس لبناء دولة قوية

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناضل في سبيل إقامة دولة قوية وبناء مؤسسات مزدهرة وقادرة، وتعزيز الأمن والسلم وسط محيط إقليمي مضطرب، تسوده الصراعات الدولية والنزاعات الأهلية المسلحة، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار والسلم للمصريين هو أهم إنجاز حققه الرئيس في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن العلاقة بين قيام الدولة القوية وتنمية حقوق الإنسان هي رابطة تبادلية، فلا يمكن لحقوق الإنسان أن تزدهر في غياب الأمن والاستقرار.