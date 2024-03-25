حزب الجيل: التحالف الوطني للعمل الأهلي لعب دورا مهما كذراع تنموي لدعم جهود الدولة

قال حزب الجيل، إن سلسلة المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في طول البلاد وعرضها لدعم الأسر الأكثر احتياجا وإمدادهم بكل احتياجاتهم الغذائية والمعيشية في شهر رمضان 2024، تستحق الإعجاب والتحية والتقدير، مؤكدا أنها ملأت فراغا وسترت أسرا وحققت أمانا لها كانت في أشد الاحتياج إليه خلال شهر الصوم والكرم والإحسان.

وأضاف الحزب في بيان، أن مؤسسات التحالف المدني والأمانات، مُنتشرة في معظم محافظات الجمهورية، لذلك تمكن من تقديم يد العون إلى الملايين من الأسر الفقيرة.

وأوضح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن المساعدات التي قدمها التحالف كانت متنوعة وتلبي احتياجات الكثير من الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أنها تنوعت بين كرتونة رمضان التي تحتوي على السلع والمواد الغذائية التي تحتاجها الأسر والوجبات الساخنة بجانب تنظيمه لموائد الرحمن بمختلف المحافظات وبالأخص في المراكز والقرى النائية والأشد فقرا.

مبادرات التحالف لدعم الطلبة بالمدارس والغارمات

وشدد رئيس حزب الجيل على أن كل ذلك كان بجانب مبادرات التحالف لدعم الطلبة بالمدارس والغارمات وغيرها من أشكال الدعم والإعانة لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الأولى بالرعاية وإدخال البهجة والسرور والأمان على أفرادها.

ومن ناحية أخرى، أكد ناجي الشهابي، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي لم تتوقف مجهوداته الخيرية على الداخل المصري بل أنه جسد روح التكافل والتضامن القومي من خلال مبادراته الإنسانية التي جسدتها مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي تتعرض لحرب وحشية تشنها عليها منذ أكثر من 6 أشهر قوات الاحتلال الإسرائيلي، منوها بأن التحالف الوطني أصبح نموذجا للعمل الأهلي الإنساني تقدره وتحترمه كل المنظمات الإنسانية التي تعمل في إطار الأمم المتحدة ودول العالم الحر، مشيرا إلى أن عطاء التحالف الوطني التنموى منح حيوية للعمل الأهلي من خلال تعاون كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الداخلة في تكوينه وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأوضح أن دوره في مساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته كان ولا يزال عظيما ومؤثرا من خلال تلك الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأعضاء في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوفير المساعدات اللازمة لأهلنا في قطاع غزة.

جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن التحالف لعب دورًا مهما ومؤثرًا كذراع تنموي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال تلك القوافل التي قدمها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت متصلة على طول حدود رفح الفلسطينية برفح المصرية وحققت توصيل جميع أنواع المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والصحية إلى الشعب الفلسطيني في غزة.