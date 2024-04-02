الكويت تعيد فتح تصاريح العمل للمصريين بعد توقف 16 شهرا.. شرطين للسفر

ذكرت صحيفة «الجريدة» الكويتية، فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين، بعد توقف استمر نحو 16 شهر تقريبًا.

فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، قد وجه الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفرة الكويتية لدي القاهرة، باستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين وذلك وفقًا للمادة 18.

شروط الحصول على تأشيرة الكويت

وقالت الصحيفة الكويتية، إن وزارة القوى العاملة اشترطت بعض الشروط لمنح تصاريح العمل للراغبين بالعمل في الكويت، وهي كالآتي:

إجراء فحص طبي للعامل قبل السفر إلى الكويت.

أن يكون الرقم القومي المصري للعامل مسجل في أوراق الفحص الرسمية، وذلك لمنع أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حالة كانت إيجابية، ولا تؤهل صاحبها للحصول على تصريح العمل ودخول البلاد.

يشار إلى أنّ وزارة القوى العاملة وشؤون الإقامة، تستقبلان طلبات الحصول على تصاريح العمل للعمالة المصرية، وفقًا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.