هل حددت السلطات موعد فتح تأشيرات الكويت 2023؟.. اعرف التفاصيل

يترقب كثير من الوافدين موعد فتح تأشيرات الكويت 2023، وذلك بعد صدور قرار إيقاف بعض السمات مؤقتًا، وذلك على خلفية عمل الدولة على تعديل آلية إصدار سمات الزيارة.

موعد فتح تأشيرات الكويت 2023

وفي يونيو من العام الماضي 2022، أوقفت وزارة الداخلية سمات الدخول العائلية والسياحية، وحتى وقتنا الحالي لم يتم تحديد موعد فتح تأشيرات الكويت 2023، ولم يصدر أي تصريح أو قرار بشأن استئناف العمل بسمات الدخول إلى الكويت.

ورغم وجود بعض التكهنات والتوقعات بفتح تأشيرة الكويت 2023 قريباً، إلا أنه لم يتم تأكيد هذا الأمر رسميًا حتى الآن.

ما هي سمة الدخول إلى الكويت؟

وسمة الدخول إلى الكويت هي تأشيرة الدخول التي تصدرها وزارة الداخلية الكويتية، تُمنح هذه الوثيقة للأشخاص الذين يرغبون في دخول الكويت وتمنحهم الصلاحية للإقامة في البلاد لفترة محددة وفقًا لنوع السمة، ويجب على حامل السمة أن يغادر الكويت قبل انتهاء صلاحيتها لتجنب المسائلة القانونية.

أنواع سمات الدخول إلى الكويت

وتوجد عدة أنواع من سمات الدخول في الكويت، وتشمل:

1. سمات الزيارة العائلية، وتصدر للأشخاص الذين يرغبون في زيارة أفراد عائلتهم المقيمين في الكويت.

2. سمات الزيارة السياحية، وتصدر للأشخاص الذين يرغبون في زيارة الكويت لأغراض سياحية واستكشاف البلد.

3. سمات الزيارة التجارية، وتصدر للأشخاص الذين يرغبون في زيارة الكويت لأغراض تجارية وإجراء الأعمال التجارية.

4. سمات الزيارة الحكومية، وتصدر للمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين الذين يزورون الكويت لأغراض رسمية.

5. سمات الالتحاق بالعائلة، وتصدر للأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بأفراد عائلتهم المقيمين في الكويت والعيش معهم.

6. سمات المرور، وتصدر للأشخاص الذين يستخدمون الكويت كوجهة عبور للوصول إلى وجهات أخرى ولا ينوون البقاء في الكويت لفترة طويلة.

7. سمات الدراسة، تصدر للطلاب الأجانب الذين يرغبون في الدراسة في الكويت في مؤسسات تعليمية معترف بها.

سبب إيقاف سمات الدخول إلى الكويت

وتم إيقاف سمات الدخول إلى الكويت بناءً على قرار من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الكويت، ويعود سبب هذا القرار إلى قيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة للوائح التنظيمية، وذلك بناءً على مصلحة العمل، ويشمل هذا القرار جميع الوافدين إلى الكويت باستثناء سمات الدخول للأوروبيين التي يتم استخراجها عبر الإنترنت من المطار الدولي، بالإضافة إلى بعض الاستثناءات الأخرى.