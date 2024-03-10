موعد رمضان 2024 في الكويت.. «اعرف هتفطر امتى»

تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان موعد رمضان 2024 في الكويت، ويترقب الأمة العربية والإسلامية في كافة أنحاء العالم معرفة استطلاع هلال شهر رمضان مساء اليوم.

موعد رمضان 2024 في الكويت

وفي وقت سابق صرح مركز العجيري العلمي أن موعد رمضان 2024 في الكويت سيكون يوم الاثنين 11 مارس، لكن سيتم التأكيد عقب استطلاع الهلال، إما أن يكون غدًا هو شهر رمضان أو متمم لشعبان.

ومن المتوقع أن يكون موعد رمضان 2024 في الكويت غدًا بعد ثبوت رؤية الهلال الذي سيمكث لمدة 12 دقيقة فقط في السماء، عقب غروب شمس اليوم الموافق 29 شعبان، وستكون صلاة فجر في أول أيام شهر رمضان الكريم عند تمام 4:41، وسيتم رفع أذان المغرب 5:54.

موعد رمضان 2024 في الكويت

ويُعتبر مركز العجيري المرجع الأساسي لدولة الكويت العربية وبعض دول الخليج العربي الأخرى، وهو التقويم الأساسي والرسمي المعتمد في هذه الدول لحساب المواعيد، ويُستخدم في مختلف الأمور التي تتعلق بتحديد التواريخ، ويُعد من أهم الأدوات في تنظيم الأنشطة والفعاليات.

وتنظم الكويت حفل القرقيعان في أيام 13 و14 و15 من شهر رمضان، ويشارك الأطفال في هذا الحفل، حيث يزورون بيوت جيرانهم لتبادل الحلوى الرمضانية، مثل الزلابية واللقيمات، وقد يتلقون بعض الهدايا المالية أيضًا.