مفاجأة مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. كيف ينجو ابن سيحون من هجوم السلاجقة؟

يشهد مسلسل الحشاشين الحلقة 23 أحداثًا مثيرة بعد هجوم جيش السلطان بركياروق على قلعة ابن الحافظ، حيث يتواجد زيد ابن سيحون ويحيى ابن المؤذن، فهل سينجحان في صدّ هجوم الجيش السلجوقي أم ستسقط القلعة في أيديه؟

تتوقع سيناريوهات مختلفة أحداث الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين، خاصة بعد تصاعد الأحداث في الحلقة الماضية، عندما حاول زيد ابن سيحون (أحمد عيد) كسب الوقت لصالحهم، بعدما طلب من السلطان الاحتكام إلى الدين في الخلافات بينهم، للحصول على دعم من القلاع المجاورة في ظل الحصار

مسلسل الحشاشين الحلقة 23

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 23

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 23، والتي تذاع أولا على منصة «واتش آت» الإلكترونية، والتي تتيح لمشتركيها مشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها تلفزيونيًا، وذلك في الساعة 7:15 مساءً، وتذاع الحلقة على قناة DMC الساعة 9:15 مساءً، والساعة 11 مساءً على قناة DMC دراما.