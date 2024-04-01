ملخص الحلقة 12 مسلسل الحشاشين.. السلطان بركياروق يعلن الحرب

نجح زيد ابن سيحون (أحمد عيد) مع المجموعة المختارة التي تضم يحيى ابن المؤذن (أحمد عبد الوهاب)، في الوصول إلى قلعة ابن الحافظ، التي يحاصرها جيش السلطان السلجوقي بركياروق، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 22، من أجل نجدتهم ودعمهم في الحصار المفروض عليهم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. ابن الحافظ يبلغ زيد بن سيحون بالتطورات

يبلغ ابن الحافظ، زيد بن سيحون، بتطورات الوضع داخل القلعة، خلال فترة الحصار، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 22، قائلا: «تأخرهم في الرد على طلباتنا معناه ايه.. قرب النجاة ولا قرب الهلاك، سمحوا بكميات قليلة جدا من الأكل والشرب»، ليخبره زيد ابن سيحون أن الصدام المباشر مع جيش بركياروق ليس في صالحهم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. حيلة خبيثة من زيد ابن سيحون لكسب وقت في الحرب مع السلاجقة

يلجأ زيد ابن سيحون إلى حيلة من أجل الخروح من مأزق الحصار، وكسب المزيد من الوقت، خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 22؛ إذ يبعث برسالة إلى جيش بركياروق يطلب فيها الاحتكام إلى الدين، موضحا: «سر الخلاف أنهم شايفين أننا على عقيدة باطلة واحنا كمان شايفنهم كدا يبقى نلجأ للتحكيم، يبعتوا علماء من عندهم داخل القلعة ونتناقش في التفاصيل والفروع ولو اقتناعنا إنهم على حق يبقى مفيش حرب ولا حصار، ولو اقتنعوا إننا على حق يبقى مقيض لا حرب ولا حصار».

وبالفعل يرسل السلطان بركياروق علماء إلى قلعة ابن الحافظ، لكنهم يجدوا أنفسهم في متاهة من الأفكار الباطنية المضللة، لكن يكتشف السلطان أن تلك كانت مجرد حيلة لكسب الوقت حتى يتم إرسال المدد لأتباعهم، وينجح وزير السلطان في القبض على جميع أتباعم داخل أصفهان.