مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. شرطان أمام دنيا زاد لتسامح حسن الصباح

واجهت دنيا زاد «ميرنا نور الدين» زوجها حسن الصباح بحقيقته كما تراها والتي جعلتها تتحول من أكبر داعميه ومحبه إلى أكبر أعدائه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 22، «أنت كداب.. حسن مكنتش عايز سلطة زي نظام الملك ولا يكون شاعر مشهور زي عمر الخيام، حسن عايز الحق ورضا ربنا ومولانا الإمام، صدقتك ومشيت وراك لحد ما عرفتك وعرفت حقيقتك».

وتابعت دنيا زاد حديثها لـ حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 22، «أنت طالب سلطة أكتر من نظام الملك، هو كان طالب سلطة الدنيا لكن أنت طلبت سلطة على العباد دنيا ودين، وطلبت شهرة وخلود أكتر من عمر الخيام.. أنت محبتش غير نفسك المجنونة اللي بيحركها الشيطان، بيقولك أنت حسن الصباح الداعية الحجة صاحب مفتاح الجنة.. أنت مش إله أنت كدبة بتمشي على الأرض».

مسلسل الحشاشين الحلقة 22

مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. دنيا زاد تطلب من حسن الصباح معرفة مكان قبر ابنها

يقول حسن الصباح لزوجته إن وقع كلماتها عليه أصعب من القتل، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 22، وتضع أمامه شرطين حتى تتمكن من مسامحته بعد قتله لنجلهما الحسين، الأول أن يتوب أمام الله ويعترف أمام الناس بخطئه في قتل الحسين وأنه قام بذلك من أجل نفسه وإثبات أنه أفضل وأعلى منهم، أما الثاني أن يخبرها بمكان قبر نجلها.