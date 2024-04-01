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دراما المتحدة

ناقد فني لـ«الشاهد»: مسلسل الحشاشين عمل درامي جيد الصنع بشكل مذهل

كتب:

محمد عزالدين
11:56 م | الإثنين 01 أبريل 2024
عصام زكريا

عصام زكريا

قال الناقد الفني عصام زكريا، إن الصياغة الدرامية للتاريخ تتيح للمؤلف تدخلات لتحقيق هدف معين، حيث أن الرجوع للتاريخ من أجل صناعة عمل درامي هدفه إرسال رسائل للحاضر، فالروائي يستهدف الحاضر في صناعة الأعمال التاريخية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن بعيدًا عما يقال عن مسلسل الحشاشين، فهو عمل درامي جيد الصنع بشكل مذهل، بسبب كتابة الشخصيات بحرافية شديدة.

ونوه، أن كتابة الشخصيات في مسلسل الحشاشين، اعتمدت على نظرية السقوط والصعود، وهذا دائمًا ما نشاهده في الأعمال المميزة والعالمية، وبالتالي فالحشاشين من أفضل الأعمال التي تم فيها صياغة الشخصيات الدرامية بشكل جيد.

وتابع، أن مسلسل الحشاشين يحتوي على رائحة التاريخ، سواء في الملابس والصورة، الأسواق، حيث أن هناك دقة مميزة في الدراما العربية، ومسلسل الحشاشين أفضل من رصد هذه الحقبة التاريخية.

وأردف، أن مسلسل الحشاشين مبني بشكل صحيح، الأمر الذي يجعل المشاهد لا يمل منه، فالمسلسل به إيقاع غريب يجعلك تنتظر بلهفة الحلقة القادمة، على الرغم من وفرة الأعمال الدرامية الأخرى في الموسم الرمضاني.

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