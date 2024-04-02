مسلسل مليحة الحلقة 7.. اتفاقية أوسلو عهد السلام الذي نقضه الاحتلال الإسرائيلي

تضمنت أحداث الحلقة 7 من مسلسل مليحة والمذاع على قناة سي بي سي، أنه مع ثمانينيات القرن الماضي اشتعل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبدء مفاوضات قادتها منظمة التحرير برئاسة ياسر عرفات مع إسرائيل والتي انتهت بتوقيع الرئيس الفلسطيني وقتها ورئيس وزراء الاحتلال إسحاق رابين على اتفاقية أوسلو 1993، الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني وإنهاء الانتفاضة الأولى مقابل الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن العنف، والحل على أساس القرار 242، وحصلوا على جائرة نوبل للسلام.

ما هي اتفاقية أوسلو وأهم بنودها؟

تتكون اتفاقية أوسلو من 17 بندا بدءا من إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية وانتهاء بتسوية المنازعات والتعاون الإسرائيلي- الفلسطيني فيما يتعلق بالبرامج الإقليمية، وفق التفاصيل المنشورة في وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

والتزمت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان رئيسها آنذاك ياسر عرفات بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات.

وأن يبدأ إعلان المبادئ هذا حقبة خالية من العنف، وطبقا لذلك فإن المنظمة تنبذ أعمال العنف، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني للتماشي مع هذا التغيير، كما وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بها ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين.

فيما قررت حكومة الاحتلال إسرائيلي على لسان رئيس وزرائها آنذاك إسحق رابين الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات معها.

ومن ضمن ما نصت عليه الاتفاقية سيطرة إسرائيل على 78% من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوم فلسطين على 22% من أراضي فلسطين التاريخية رجوعا لقرار 242 الذي أصدره مجلس الأمن الذي نص على رجوع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 للفلسطينيين لإقامة دولة ذات سيادة عليها، إلا أن هذا الاتفاق لم تأخذ إسرائيل أي خطوات جدية لإتمامه فكان أول أشكال الرفض تتمثل في اغتيال اليمين المتطرف إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل في 4 نوفمبر 1995، فيما تعنتت إسرائيل في تفكيك مستوطنات الضفة الغربية بل في الأعوام الأخيرة زادت عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة مع صعود اليمين المتطرف، وسيطرته على الحكم في دولة الاحتلال بحسب «وفا».

نتنياهو: أوسلو كانت كارثة

على الرغم من مرور 31 عاما على أوسلو التي اعتبرت أول خطوة لتحقيق السلام في المنطقة، إلا أن قيادات الاحتلال الإسرائيلي يرونها بأنها كانت كارثة خاصمت زعماء اليمين المتطرف، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو الذي وصفها في بالكارثة خلال جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوم الاثنين في وقت سابق بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بحسب «العربية».