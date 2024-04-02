الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم

يفتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جباليـ، أولى جلساته البرلمانية، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم في تمام الساعة 11 صباحًا.

تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي

تشهد الجلسة البرلمانية الخاصة، وفقًا لجدول الأعمال إجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة للبلاد.

يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك عقب تلاوة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ بعدها الإجراءات الكاملة لتنصيب الرئيس، وسط حضور من الحكومة و كبار رجال الدولة.

القسم الدستوري

ويقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتلو القسم الدستوري أمام مجلس النواب، ويكون نصه كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وتطلق المدفعية عقب أداء اليمين الدستوري 21 طلقة، احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية جديدة للبلاد.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أدى اليمين الدستورية عن فترة الولاية الأولي أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في عام2014، بينما أدي اليمين الدستورية، في فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب 2018.