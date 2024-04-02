كتلة الحوار تشارك في جلسة تنصيب الرئيس السيسي

تلقي الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، دعوة لحضور الجلسة الخاصة لأداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جلسة تنصيب الرئيس السيسي

وأعربت كتلة الحوار عن تمنياتها بكل التوفيق والسداد لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في ولايته الجديدة، مؤكدة أنها ستكون جزءًا رئيسيًا وبناءً في النسيج السياسي الوطني الجديد، الذي تمثل فيه المعارضة السياسية سندًا للدولة، تصوب قرارتها وتمدها بالبدائل والحلول والمسارات الأكثر فاعلية؛ لصالح الوطن والمواطن، وأن تحافظ الكتلة على خطها الإصلاحي، وأن تمثل معارضة الفعل لا الصراخ والطعن.

وأضافت كتلة الحوار في بيان، أن بناء تيار وسط سياسي يقيم علاقة صحية جديدة بين الحكومة والمعارضة هو غايتها، مردفة: «نحن نؤمن ونعمل على أن كتلة الحوار هي جسر الثقة الجديد لحياة سياسية فاعلة، وكلها أمل في غد مشرق يعود على المواطن والوطن.