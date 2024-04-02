آخر الاستعدادات لحفل تنصيب الرئيس السيسي بمجلس النواب

خصّصت الأمانة العامة بمجلس النواب أتوبيسات؛ لنقل أعضاء المجلس والمحررين البرلمانيين، من مقره الحالي بشارع القصر العيني، إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، استعدادًا للجلسة البرلمانية التاريخية الخاصة بإجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثالثة.

إجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي

تجري الاستعدادات الآن على قدم وساق استعدادًا للاحتفال، فيما تنطلق أعمال الجلسة البرلمانية الخاصة بإجراءات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمام الساعة 11 صباح اليوم.

وأبلغت الأمانة العامة بمجلس النواب، الأعضاء بضرورة الحضور باكرًا، لدخول القاعة الرئيسية بمقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية، في انعقاد أولى الجلسات بالفصل التشريعي الثاني.

القسم الدستوري

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي القسم الدستوري أمام مجلس النواب، وفقًا لنص المادة 144 من الدستور، والتي تشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب، ويكون على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».