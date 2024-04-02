مسلسل جودر الحلقة الثامنة.. ياسر جلال يبحث عن طريقة للخروج من الجزيرة

استمر جودر المصري في رحلته للنجاة من على أحد الشواطئ التي وجد نفسه بها بعد محاولات قتله وخطفه من قبل عائلة الشمعيون للوصول إلى الكنز، لتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة الثامنة التي تعرض الليلة.

ومن المتوقع أن يتجاوز جودر الذي يؤدي دوره الفنان ياسر جلال، السور الخشبي الذي دلت عليه الحورية لينجو من المكان الذي يتواجد بها، ويستعيد رحلته في التجارة وكسب الأموال ليعود إلى أهله وبلاده، لنرى ماذا سيحدث له في مسلسل جودر الحلقة الثامنة.

مسلسل جودر الحلقة الثامنة

مسلسل جودر الحلقة الثامنة، ستعرض الليلة على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

- يعرض المسلسل على ON دراما الساعة 6:05 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 صباح اليوم التالي، والثانية في تمام الساعة 10:30 صباحا.

- يعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق واتش إت.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويدخل في مغامرات مليئة بالسحر والحكايات، وتترقبه عائلة الشمعيون ويعتبرونه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل التي يريدون حكم العالم بها.