مسلسل جودر الحلقة 7.. الحورية تدل ياسر جلال على طريق النجاة

في المرة الثانية التي خرجت فيها حورية البحر لجودر، بعد أن أمرت الأسماك بالعودة إلى المياه، قالت له إن اسمها قمرين.

وأوضحت أن السمك الذي أراد أن يأكله هو من جنس البشر، ولما سألها عن كيفية الخروج من غياهب هذه الجزيرة، قالت إن ليس لديها إذن بالتصريح له بذلك، لكنها قد تدله على طريق الخروج من خلال التلميح.

مسلسل جودر الحلقة 6

ثم قالت له بعد ذلك بأنه إن فهم إشارتها سيصل لسر العبارة: «هتعدي البحيرة هتلاقي بويرة، بس إياك تقف عندها وتحاول تفضي سرها، وبعدها تمشي على طول هتلاقي سور داير ما يدور، وهناك هتلاقي بوابة جواها سؤال وإجابة»، ثم تركته بعد هذه العبارة وخاضت في أعماق البحر، ليبدأ جودر في رحلة حل اللغز وفك العبارة التي قيلت له.

جودر يواجه المصاعب في سبيل الخروج من الجزيرة

أول شيء قابله جودر بمجرد أن اتجه في الطريق الذي رسمته له «قمرين» هي تلك البحيرة التي ظهر له عندها، وحش في هيئة نيران، لينجو منه بأعجوبه، ويكمل طريقه ويجد شجرة تحدثه ثم تأمره أن يلتقط بعضا من وريقاتها ليطبب بها جروحه، فيفعل، ثم يتجه ليرى أمامه السور الذي أخبرته به «قمرين»، وهذا السور عبارة عن جسر خشبي معلق فوق نهر ضخم، وعند محاولته للمرور فوقه أخذت أخشابه تقتلع من مكانها وكاد أن يقع من فوقه لولا العناية الإلهية وتشبثه بالحبال الموجودة أعلاه.