ملخص الحلقة 7 مسلسل جودر.. حورية البحر تخرج لجودر مرة أخرى

بعد التيه الذي تعرض له جودر (ياسر جلال)، عقب تمكنه من الهرب من السفينة بمساعدة شهرزاد ياسمين رئيس، ووصل إلى شاطئ لا يعرفه، ولا يجد فيه ناس يستأنس بهم، ولا دواب تعينه على التنقل، ولا حتى طعاما يأكله، وذلك الذي تم عرضه في سياق أحداث الحلقة 6 من مسلسل جودر، لتقدم الحلقة 7 مصير جودر بعد هذا المأزق الذي وقع فيه.

ملخص الحلقة 7 مسلسل جودر

في اللحظة التي تمكن فيها جودر من اصطياد عدة سمكات ليأكلها، خرجت إليه حورية من البحر، وذكّرت الأسماك بالعهد الذي بينهما، وأمرتها بأن ترجع إلى البحر مرة أخرى، ففرت السمكات عائدة إلى بحرها، وهو ما جعل جودر يشعر بخيبة الأمل.

حورية البحر تخرج مرة أخرى لجودر

خلال عرض أحداث الحلقة 7، تمكن جودر من اصطياد عدة سمكات أخرى، لتخرج حورية البحر مرة أخرى، وتفعل مثل ما فعلت في المرة السابقة، وقبل أن تنزل إلى أعماق البحر مختفية من وجهه، أمرها بالتوقف، وسألها عن نفسها، وأقسم عليها أن تقول له الحقيقة، قالت له إن اسمها قمرية، وأن هذه الأسماك من البشر، فكيف له هو البشري أن يأكل بشرًا مثله!، فرد إليها متعجبا، بأن هذا لا يجب أن يحدث طبعا، لكن كيف ذلك، وهنا قالت له عدة ألغاز لم ستطع فهمها ثم اختفت من أمامه.