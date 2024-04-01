مسلسل جودر الحلقة 7.. حورية البحر تسلب السمك من ياسر جلال

أتت شهرزاد (ياسمين رئيس) إلى جودر (ياسر جلال) أثناء خطفه وتوثيقه بالسفينة، وفكت أغلاله، ثم سببت له خرقا في باطن السفينة وأمرته أن يخرج منه إلى البحر، ليتمكن من الخروج والسباحة حتى وصل إلى شاطئ أحد الجزر البعيدة، وهنا بدأت رحلته للنجاة التي تكشفها الحلقة 7 من مسلسل جودر.

مسلسل جودر الحلقة 7

وأخذ جودر على شواطئ الجزيرة يروح ويجيء، وتتراود إليه الأفكار، ويأتي على خواطره أحباؤه، ويذهب هنا وهناك ليجد لنفسه ملجأ أو مخرجا من هذا المكان الموحش الذي لا يسكنه بشر، ولا يؤنسه إنسان فيه، وذلك في إطار مشاهد الحلقة 7 والتي قبلها.

والدة جودر تبكي عليه

وعلى الناحية الأخرى حيث توجد عائلة جودر، أخذت أمه في البكاء والعويل على ابنها الذي ضاع في عرض البحر، ولا تعرف له مصيرا.. وتمر المشاهد ويستطيع جودر أن يصطاد عدة أسماك بسنارته التي كانت في جعبته ليسد بها جوعه بعد كثير من العناء في البحث عن الطعام، وبمجرد أن يوقد النيران ويشمر لشيها تخرج له حورية من البحر فتذكر الأسماك بالعهد الذي بينهما فتفر الأسماك من تحت يده قافزة نحو البحر، ليصاب جودر بخيبة الأمل.