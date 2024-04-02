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قناة الناس تعرض تلاوة خاشعة بصوت الشيخ فرغلي العدوي في جزر المالديف

كتب:

يارا أشرف
09:22 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الشيخ فرغلي العدوي سفير دولة التلاوة

الشيخ فرغلي العدوي سفير دولة التلاوة

عرضت قناة الناس، تلاوة خاشعة بصوت الشيخ فرغلي العدوي سفير دولة التلاوة وموفد وزارة الأوقاف لدولة جزر المالديف.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة الناس، طوال شهر رمضان، شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس في شكلها الجديد

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسيا.

وتعرض القناة عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

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