ندوة دينية عن فضائل شهر رمضان ومبطلات الصيام بحي بولاق أبو العلا

نظمت رئاسة حي بولاق أبو العلا، برئاسة المهندسة أمل فوزي، ندوة دينية تثقيفية عن فضائل شهر رمضان وموجبات الصيام ومبطلاته؛ للعاملين بالحي، وذلك بقاعة الاجتماعات.

رفع الوعى الديني

ومن جانبها، أكدت رئيس حي بولاق، أهمية رفع الوعى الديني لدى العاملين بالحي، والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات عن شهر رمضان المعظم، من أجل تقديم خدمة أفضل والتوعية الدينية.

تطهير القلوب

وأكد الشيخ منصور بسيوني أحمد، كبير مفتشي الأوقاف، أهمية تطهير القلوب من الكراهية والحقد واستثمار مواسم الطاعات، موضحًا فضل شهر رمضان عند الله تعالى وكيفية التوبة من الذنوب، والحث على ضرورة مجالسة القرآن الكريم وتدبر آياته ومعانيه، والعمل على ختمته وتلاواته أكثر من مرّةٍ واحدةٍ خلال شهر رمضان.

تطرق الشيخ منصور بسيوني، إلى الحديث عن شهر رمضان المبارك وفضائله، كما تحدث عن الصيام وموجباته و مبطلاته، كما قام بالرد على أسئلة واستفسارات الحضور من العاملين بحي بولاق أبو العلا.