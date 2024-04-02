أسباب زيادة معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية.. «الصحة» تقدم نصائح وقائية

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، أنّ زيادة أعداد مصابي الفيروسات التنفسية في هذا التوقيت هو أمر طبيعي بسبب التقلبات الجوية التي نشهدها من فترة الشتاء إلى الصيف، لافتًا الى أن الفيروسات التنفسية ستظل موجودة لحين استقرار الأحوال الجوية.

سبب زيادة أعداد مصابي الفيروسات التنفسية

وتابعت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ زيادة أعداد الفيروسات التنفسية تأتي بالتزامن مع تجمعات شهر رمضان والتزاحم، مشيرة إلى أنه يجب على المواطنين خلال هذه الفترة، البعد عن الازدحام وارتداء الكمامات خاصة في حال التحدث مع مصابي نزلات البرد أو الإنفلونزا .

طرق الوقاية من الفيروسات التنفسية

وأشارت إلى أنّ الفيروسات التنفسية مختلفة كالإنفلونزا والهربس والفيروس التنفسي المخلوي وفيروس كورونا أو أحد متحوراته، لافتة إلى أنه يمكن أنّ يصاب الشخص بأكثر من فيروس تنفسي، لذلك على المواطنين خلال هذه الفترة متابعة الأرصاد الجوية ومعرفة حالة الطقس للوقاية من التقلبات.

ونوهت إلى ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من خطر الإصابة بالفيروسات التنفسية المختلفة خاصة الأطفال، إذ إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات.