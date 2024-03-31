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دراما المتحدة

«الصحة» تحذر من حقنة منتشرة في الصيدليات لعلاج دور البرد..تؤدي للوفاة

كتب:

مريم الخطري
11:18 م | الأحد 31 مارس 2024
د. حسام عبدالغفار

د. حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أعراض منتشرة الفترة الحالية بين المواطنين، ونفى كونها فيروس جديد أو متحور لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن من بين الأعراض المنتشرة في الفترة الحالية وأكثرها شيوعا البلغم والكحة، وتستمر لفترة قد تصل إلى أسبوع وأكثر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدور المنتشر بين المواطنين هو مزيج بين الفيروسات التنفسية، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين مصابون بأكثر من فيروس «ممكن نزلة برد والأنفلونزا الموسمية وممكن متحور كورونا وهو الطبيعي في مثل هذا التوقيت، وموجة الدور المنتشر بين المواطنين ستختفي بمجرد استقرار حالة الطقس».

حقن البرد المنتشرة داخل الصيدليات

وحذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين من الحصول على حقن البرد المنتشرة داخل الصيدليات: «لا تصلح لكل الحالات ولا يجب الحصول على أدوية دون إذن الطبيب؛ في ناس ممكن تموت منها» لافتا إلى أنه في حال شدة الأعراض لابد من الذهاب إلى أقرب مستشفى صدر أو استشارة الطبيب.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.