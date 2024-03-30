وزارة الصحة تحذر من 6 أعراض: ظهورها يعني الإصابة بالسعار

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الأعراض المهمة، والتي إذا ظهرت على الشخص لابد من التوجه الى أقرب مستشفى على الفور.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التى لها أضرار على صحة الجسم والعمل على رفع التوعية الصحية لدي المواطنين.

6 أعراض إذا ظهرت عليك توجه الى أقرب مستشفى فورا

وتكثلت هذه الأعراض، وفقا لتقرير رسمي لوزارة الصحة والسكان، في التالي:

- صعوبة في البلع.

- ضعف عام.

- حمى.

- حالة تهيج.

- فقدان الشهية.

- خوف من الماء والهواء.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بمرض السعار، وتحدث نتيجة الخدش أو العقر من حيوان مصاب، لذلك في حال ظهور هذه الأعراض لابد من الذهاب إلى أقرب مستشفي للحصول على الرعاية الصحية الكاملة، وتجنب أي مضاعفات صحية محتملة، لافتة إلى إمكانية التواصل مع الخط الساخن للوزارة 105 للرد على كل التساؤلات والاستفاسارات المختلفة.