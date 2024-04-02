10 إجراءات تنظيمية لحلف الرئيس اليمين الدستورية

تنطلق مراسم حلف اليمين للرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة بعد قليل، حيث يؤدي الرئيس اليمين أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الإجراءات التنظيمية لحلف اليمين، كما يلي.

1- ينتهي دور الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية.

2- إجراءات التنصيب تتعلق بمؤسسة الرئاسة.

3- يحضر أعضاء مجلس النواب والحكومة، وعدد من الشخصيات العامة والضيوف، أداء اليمين الدستورية.

4- يقف رئيس مجلس النواب ونائباه وأمين عام مجلس النواب أمام قاعة المجلس الرئيسة في انتظار رئيس الجمهورية.

5- يقف الجميع قبل الدخول إلى المجلس لاستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري.

6- يتجه رئيس مجلس النواب والوكيلان إلى القاعة ليفتح رئيس المجلس الجلسة أولا ويدعو رئيس الجمهورية.

7- يقف أمين عام مجلس النواب على الباب الأيمن للقاعة ويعلن بصوت مرتفع قدوم الرئيس.

8- يقف النواب لتحية الرئيس حتى صعوده إلى منصة المجلس التي تضم مقعدين أحدهما لرئيس المجلس والثاني لرئيس الجمهورية.

9 - يلقي رئيس المجلس كلمة ترحيبية من المنصة ويدعو الرئيس لحلف اليمين.

10 يتجه الرئيس إلى منبر المجلس لحلف اليمين وبعدها يلقي خطابا على الشعب.